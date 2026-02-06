Funérailles de Saïf al-Kadhafi : Bani Walid submergée par un millier de véhicules, un embouteillage impressionnant

La ville de Bani Walid a connu une affluence exceptionnelle à l’occasion des funérailles de Saïf al-Kadhafi. Des Libyens venus de différentes régions du pays ont convergé massivement vers cette localité, provoquant une situation de circulation rarement observée.

Selon des témoins sur place, plus d’un millier de véhicules ont envahi les principaux axes menant à la ville. Les entrées de Bani Walid ont été rapidement saturées, donnant lieu à d’impressionnants embouteillages, parfois sur plusieurs kilomètres. La circulation s’est retrouvée quasiment paralysée pendant plusieurs heures.