France : on a retrouvé l’homme qui a poussé Sonko à parler à France 24 et RFI

Il se nomme Yaya Diallo. Est présenté comme membre du PS français. Lui, revendique une proximité avec le défunt secrétaire général du PS sénégalais, Ousmane Tanor Dieng. En reprenant Albert Bourgi, il se décrit en «homme le moins diplômé, mais le plus réseauté de France».

Dans un entretien paru ce mardi dans L’Observateur, Yaya Diallo révèle être le relais de Ousmane Sonko en France. «Aussi bien au plus haut niveau, à l’Élysée, que partout ailleurs», précise-t-il.

Comme action concrète, celui qui déclare avoir connu Sonko en 2001, par l’intermédiaire de Serigne Abdou Mbacké Darou Mousty, confie être celui qui a poussé le président de Pastef à s’ouvrir aux médias français. Il rembobine : «Je l’ai convaincu de parler avec France 24 et RFI et de s’exprimer dans les autres médias français, notamment Le Monde, Figaro et d’autres journaux pour qu’ils puissent connaître Ousmane Sonko. Il était mal connu au niveau international, en France, parce qu’il ne s’exprimait pas souvent dans les médias européens. C’est ce que je lui ai conseillé, il m’a écouté et aujourd’hui, ça porte ses fruits.»

Malgré cet appui à Ousmane Sonko, Yaya Diallo clame miser en priorité sur Khalifa Sall pour la présidentielle de 2024. Il déclare qu’il va soutenir sa candidature. Et si le leader de Taxawu Sénégal passe au second tour, il pronostique que Sonko lui apportera son soutien. Et si c’est le président de Pastef qui passe, Yaya Diallo assure que Khalifa Sall appellera à voter pour lui.