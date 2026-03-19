Un homme d’une quarantaine d’années a été condamné mardi 17 mars par la cour criminelle départementale d’Ille-et-Vilaine à 15 ans de prison pour le viol de son fils de 3 ans, qu’il a filmé et diffusé sur la messagerie Telegram, a confirmé le parquet à CNEWS.

Un récit glaçant et des faits d’une extrême gravité

La cour criminelle départementale d’Ille-et-Vilaine a jugé, lundi 16 et mardi 17 mars 2026, un homme âgé de 40 ans pour le viol incestueux de son fils de 3 ans, qu’il a filmé et diffusé sur la plateforme Telegram.

Le père de famille était également soupçonné de détenir des images pédopornographiques. Il a finalement écopé de quinze ans de prison, a appris CNEWS auprès du procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet, confirmant une information de Ouest-France.

L’homme n’en est pas à sa première condamnation. En effet, en 2007, il avait déjà été condamné pour détention d’images pédopornographiques. Dans cette nouvelle affaire, dont les faits se sont produits entre 2006 et juillet 2021, l’individu a téléchargé 40 000 fichiers « représentant des enfants – du nourrisson à l’adolescent – dans des situations de masturbation, de pénétration par des adultes, d’autres enfants ou des animaux ».

Mis en cause dans une autre affaire de viol sur mineure

L’homme échangeait ces images avec d’autres pédocriminels dans des « salons » sur le site Coco et sur l’application Telegram. Le condamné avait d’ailleurs été banni de ces salons à 17 reprises pour des « comportements jugés déviants ».