Forfait du Sénégal : Une décision de la CAF à l’épreuve du TAS.

Le 17 mars 2026, le jury d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu sa décision dans l’affaire DC23316. Par cette décision, il a annulé celle du jury disciplinaire et prononcé la perte du match par forfait pour le Sénégal, sur le score de 3-0.

À la lecture de cette décision, plusieurs zones d’ombre apparaissent, notamment dans l’appréciation des faits et l’interprétation des textes.

Une mauvaise articulation des articles 82 et 84

Le jury d’appel s’est fondé sur les articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations. Or, il est essentiel de rappeler que l’article 84, qui permet de prononcer un forfait, ne s’applique qu’en cas de violation des articles 82 et 83.

Autrement dit, ces deux conditions sont cumulatives.

Dans le cas présent, le jury d’appel s’est uniquement appuyé sur l’article 82, sans viser l’article 83. C’est précisément ce que souligne Raymond Hack, ancien président du comité disciplinaire de la CAF, pour qui le jury d’appel n’a pas correctement interprété l’article 84, en ignorant le caractère cumulatif imposé par le texte.

Pourquoi l’article 83 ne s’applique pas

L’article 83 prévoit qu’une équipe est déclarée forfait si elle est absente au moment du coup d’envoi ou dans les quinze minutes qui suivent.

Or, cette situation ne correspond pas aux faits.

En effet, la loi 8 de l’International Football Association Board (IFAB) précise que le coup d’envoi intervient au début de chaque période ou après un but. Dans cette affaire, les deux mi-temps avaient déjà été jouées et l’incident est survenu après un penalty non tiré.

Il ne peut donc pas être question ici de coup d’envoi au sens réglementaire. Dès lors, l’article 83 ne concerne pas le Sénégal.

Et si l’article 83 ne s’applique pas, l’article 84 ne peut pas non plus justifier un forfait.

Une interruption de jeu limitée dans le temps

Le débat se déplace alors sur l’article 82, qui concerne le refus de jouer ou l’abandon du terrain sans autorisation.

Mais là encore, les faits racontent une autre histoire.

À la 106e minute, le jeu est interrompu de manière temporaire. Une partie seulement de l’équipe sénégalaise regagne les vestiaires. Dans le même temps, plusieurs joueurs restent sur la pelouse, notamment le capitaine Idrissa Gana Gueye, ainsi que Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Pape Gueye, Pathé Ciss et Abdoulaye Seck.

À la 108e minute, après avoir consulté certaines personnes ressources, Sadio Mané demande à ses coéquipiers de revenir. À la 109e minute, il se rend lui-même aux vestiaires pour les chercher.

L’équipe est entièrement de retour sur le terrain à la 110e minute.

Au total, l’interruption n’a duré que quatre minutes.

Une situation déjà sanctionnée sur le terrain

L’arbitre a immédiatement réagi à cette interruption en sanctionnant le gardien Édouard Mendy d’un carton jaune à la 110e minute.

Il a estimé que, dans la mesure où il s’agissait d’un penalty, l’acte du gardien avait contribué à interrompre le jeu. Cette décision est conforme à la loi 12.4 de l’IFAB, qui permet de sanctionner un joueur quittant ou revenant sur le terrain sans autorisation.

Ce point est fondamental : l’incident a été traité comme une faute disciplinaire ponctuelle, et non comme un abandon de match.

Ni refus de jouer, ni abandon du terrain

On peut donc affirmer que le Sénégal n’a ni refusé de jouer ni quitté définitivement le terrain.

Par ailleurs, cette interruption avait déjà été sanctionnée par le jury disciplinaire de la CAF, ce qui rend la requalification en forfait particulièrement discutable.

Il faut également rappeler que l’article 82 s’inscrit dans un chapitre intitulé « retraits », ce qui implique une idée de caractère définitif.

Or, ici, ce caractère définitif n’existe pas. L’équipe est revenue sur le terrain dans un délai raisonnable de quatre minutes alors même que certaines réglementations admettent des interruptions allant jusqu’à dix ou quinze minutes.

La reprise du jeu a d’ailleurs été effective, l’arbitre donnant l’ordre à Brahim Diaz de tirer le penalty.

Il convient de préciser que si ce penalty avait été marqué, il aurait entraîné la fin du match.

Des éléments de terrain qui confirment cette lecture

D’autres éléments viennent renforcer cette analyse.

Une vidéo de fin de match montre le corps arbitral félicitant Sadio Mané. L’arbitre central, dont les propos ont été captés par un micro, lui demande comment il a réussi à faire revenir ses coéquipiers, avant de saluer son leadership.

Un tel comportement est difficilement compatible avec l’idée d’un abandon de match.

L’éclairage de la jurisprudence du TAS

Au-delà des faits, la jurisprudence du Tribunal Arbitral du Sport permet de mieux comprendre la situation.

Dans l’affaire TAS 2019/A/6483 (Wydad AC contre Espérance de Tunis), trois enseignements peuvent être tirés :

•⁠ ⁠les officiels peuvent engager des discussions avec une équipe contestataire,

•⁠ ⁠la fin du match doit être matérialisée par l’arbitre,

•⁠ ⁠et c’est le refus de reprendre le jeu qui caractérise un abandon.

Dans cette affaire, l’interruption avait duré une heure et demie, sans reprise du jeu.

Rien de comparable avec la situation du Sénégal : le jeu a repris rapidement, l’arbitre n’a jamais sifflé la fin du match, et aucun refus de jouer n’a été constaté.

La doctrine du “terrain de jeu” au cœur du débat

Un autre élément central mérite d’être rappelé : la doctrine du “terrain de jeu”.

La décision TAS 2015/A/3874 (Albanie contre Serbie) confirme un principe fondamental issu de la loi 5 de l’IFAB : les décisions de l’arbitre sur le terrain ne peuvent, en principe, pas être remises en cause.

Certains évoquent le précédent du match rejoué entre le Sénégal et l’Afrique du Sud en 2017 pour contester ce principe.

Mais cet argument ne tient pas.

Comme le rappelle la décision TAS OG 24/18, une décision arbitrale ne peut être remise en cause que dans des cas très précis : mauvaise foi, partialité, malice ou erreur juridique.

Dans l’affaire de 2017 (CAS 2017/A/5356), l’arbitre avait été reconnu coupable d’influence contraire à l’éthique sportive. Le match avait été truqué.

Rien de tel ici.

En l’absence de telles circonstances, la doctrine du “terrain de jeu” s’applique pleinement : les décisions arbitrales prises pendant le match sont incontestables.

Une décision contestable et un recours déterminant

Dans ces conditions, la victoire du Sénégal (1-0), homologuée par l’arbitre, ne saurait être remise en cause.

L’ensemble des éléments, faits et jurisprudence, montre que la décision du jury d’appel de la CAF apparaît infondée.

Le recours introduit devant le Tribunal Arbitral du Sport, conformément à l’article R47 du Code du TAS, constitue donc une étape essentielle pour rétablir le Sénégal dans ses droits et préserver la stabilité des compétitions sportives.

Dans cette perspective, il serait également pertinent pour les avocats d’introduire une demande de mesures provisionnelles (article R37), afin de suspendre rapidement les effets de la décision contestée et permettre au Sénégal de conserver son trophée dans l’attente d’une décision sur le fond.

El Hadji Abdoulaye Seck

École nationale d’administration publique, Québec, Canada 🇨🇦