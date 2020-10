Footballeur: Ruiné et au bord de la faillite en 2017, qu’est devenu Emmanuel Eboué depuis son calvaire ?

Une carrière de footballeur ne tient parfois qu’à un fil. Celle d’Emmanuel Eboué aura été faite de bas et de hauts. Car des hauts, l’ex-défenseur d’Arsenal et de la sélection ivoirienne en a connus pas mal, lui qui a fait les belles heures des Gunners en Angleterre où son nom est bien connu. Des bas, l’ancien roc des Eléphants en a malheureusement connu aussi, et vous voyez bien à quel épisode on fait allusion. De star de renommée mondiale au divorce, à la faillite et à la solitude infinie, Eboué a connu une terrible descente aux enfers il y a quelques années. Voici comment l’ex-coéquipier de Didier Drogba s’est remis en selle depuis cet épisode.

Complet, vif, puissant et polyvalent Emmanuel Eboué fait partie de la lignée des grands défenseurs africains. Pur produit du réputé centre de formation de l’ASEC Mimosa, il débarque sur le sol européen du côté de Beveren en 2002. Le natif d’Abidjan avait toutes les qualités requises pour exceller dans le poste de défenseur. Et d’ailleurs, les débuts en Belgique sont tout bonnement remarquables.

Très rapidement, il s’impose comme un maillot incontournable de la formation belge au point de susciter l’intérêt des recruteurs d’Arsenal dès sa deuxième saison au cours de laquelle il parviendra à se hisser avec son équipe, en finale de la Coupe de la Belgique.

Débarqué en Angleterre en 2005 après s’être fait une solide réputation en Belgique, Eboué ne connait aucun problème d’adaptation et finit par s’inscrire dans la durée chez les Gunners. Cadre de la formation de Wenger, il y resterait plus de six ans et marquera à jamais les habitués de l’Emirates Stadium.

Finaliste à deux reprises avec la sélection ivoirienne, l’ancien défenseur ou milieu défensif, c’est selon, fait partie des joueurs qui ont marqué l’histoire des Éléphants. À l’image des Drogba, son parcours laisse bien évidemment un gout d’inachevé.

Plutôt discret après avoir raccroché les crampons, l’ancien défenseur des Gunners a surpris tout le monde il y a quelques mois avec des confessions bouleversantes. De la gloire et des projecteurs, il est passé à la faillite et la perte de quasiment tous ses biens. Bref, l’envers du décor d’une carrière footballistique et ses millions à foison.

Ruiné et au bord de l’irréparable il y a quelques mois, Eboué a fort heureusement remonté la pente. Dans la galère, il avait reçu le soutien de son ancienne équipe d’Arsenal mais aussi de Galatasaray. Il est d’ailleurs chargé du recrutement pour le compte club stambouliote. De plus, il participe également à la gestion du centre de formation avec son ami Olivier Kapo.

Tiré d’affaire, l’ancien joueur des Gunners s’est également reconstruit dans sa vie privée. Eboué s’est en effet récemment remarié avec une ancienne connaissance du nom de Stéphanie avec qui il file le parfait amour. Leurs noces ont été célébrées en présence de plusieurs anciens compagnons de la sélection à l’image de Bonaventure Kalou, Kader Keita entre autres.

De son parcours, on retiendra surtout que le parcours d’un footballeur sur et en dehors des terrains ne tient finalement qu’à peu de choses. Mais Eboué, c’est surtout un exemple de résilience en plus d’une belle leçon de vie pour tous les jeunes footballeurs. Car, la gloire et les projecteurs peuvent vite laisser la place au calvaire.