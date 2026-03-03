Fonds Covid-19 : Ndéye Saly Dieng blanchie par la justice

La commission d’instruction de la Haute Cour de justice a rendu, le 3 mars 2026, un arrêt de non-lieu en faveur de l’ancienne ministre Ndéye Saly Dieng, poursuivie pour un présumé détournement de 52 millions de FCFA dans la gestion des fonds Covid-19, rapport seneweb. Inculpée en mai 2025 et placée sous contrôle judiciaire, elle avait versé une consignation de 57 millions de FCFA pour obtenir une liberté provisoire.

Il s’agit du troisième dossier définitivement réglé par la commission, après le renvoi devant la juridiction de jugement des anciens ministres Aïssatou Sophie Gladima et Ismaïla Madior Fall. Les affaires concernant Moustapha Diop, toujours en détention, et Mansour Faye, en liberté provisoire, restent en cours.

Par ailleurs, une nouvelle vague de procédures se profile : l’Assemblée nationale a engagé la mise en accusation de Me Moussa Bocar Thiam, poursuivi notamment pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux dans le dossier « Sénégal Connect Park ». Le cas d’Abdoulaye Diouf Sarr, également visé, a été suspendu pour complément d’information.