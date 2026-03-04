La fondation Port autonome de Dakar a honoré 100 Dockers avec des enveloppes financières et packs alimentaires

Le directeur général ainsi que les autres travailleurs du port autonome de Dakar se sont réunis ce mercredi 04 Mars pour procéder, à la remise de dons aux dockers qui sont considérés comme l’un des maillons essentiels de la chaîne logistique, sous le concept « Mois béni pour tous ».

Cette initiative citoyenne, menée depuis des années par la Fondation port autonome de Dakar a été rehaussée par le déploiement de la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises du Port (RSE), selon Wally Diouf Bodian. Le Ramadan et le Carême étant des périodes de jeûne sacré, la Fondation PAD a tenu à marquer ces moments de dévotion, de partage et de charité par un appui aux vaillants dockers, musulmans et chrétiens, du Port.

Ainsi, plusieurs dons composés de packs alimentaires et des enveloppes financières sont offerts à cent (100) dockers, les plus vulnérables, suivant des critères définis en rapport avec leur syndicat pour leur permettre de faire face aux besoins liés à cette période sainte.

Par cette action, le PAD veut démontrer son engagement constant à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des dockers et à renforcer la solidarité au sein de la communauté portuaire .

Cette dynamique citoyenne, longtemps effectuée au profit de cette importante cible du dispositif portuaire, est en parfaite adéquation avec les missions de sa Fondation, conformément à ses programmes, notamment :

* La participation des enfants des dockers aux collectivités éducatives du Port autonome de Dakar suivant des critères d’excellence et de performance à l’école ;

* La mise à niveau de plus de deux mille (2000) dockers pour faciliter leur insertion au niveau du PAD ;

* L’accompagnement lors des fêtes religieuses.

Ainsi, cette année, Wally Diouf Bodian a tenu à octroyer un billet pour le pèlerinage aux lieux saints de l’islam, a un Docker en phase avec leur sollicitation de l’édition précédente.

Il a souligné également les performances opérationnelles significatives de cette année du Port autonome de Dakar qui lui ont valu d’être :

✔ 1er port d’Afrique de l’Ouest ; ✔️ 1er port à conteneurs d’Afrique subsaharienne ; ✔️ 3ᵉ au classement national des entreprises engagées dans la RSE et le développement durable.

« Ces résultats remarquables sont, entre autres, le fruit de votre dévouement et de votre abnégation qui confirment votre bravoure ainsi que votre détermination au travail », affirme le DG du port qui tient a renouveler son engagement à travers la Fondation, à appuyer pour les besoins et attentes respectifs des dockers dans le but de contribuer à leur mieux-être, conformément à l’axe 2 de la vision « SENEGAL 2050 »