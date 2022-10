Contenir les pressions face à une conjoncture économique de plus en plus difficile et incertaine, c’est un impératif auquel la direction générale des impôts et domaines entend se conformer. En conséquence, la mobilisation des ressources intérieures reste l’une des principales issues, pour gérer au mieux, les dépenses publiques. C’est dans ce cadre, que le directeur général des impôts et domaines, Basirou Samba Niass a déroulé le plan Yaatal. À travers celui-ci, la DGID cherche à mobiliser davantage de recettes fiscales.

“En étant à la tête de la Dgid, j’ai raisonné comme un commerçant. C’est quoi mon fonds de commerce? Qui est ma clientèle ? Qui paye les impôts au Sénégal ?“, c’est questionné trivialement DG Niass. Il révèle qu’à son arrivée à la tête de cette direction, il n’y avait que 85000 contribuables. Ce qui est très faible, compte tenu de la potentialité. “Les 85000 contribuables sont gérés par les 1300agents de la Dgid. Dans cette part du contribuable, 25000 sont les véritables cotisants et seuls 6000 contribuent à hauteur de 80%“, renseigne-t-il.

D’après le DGID, ce système est faible et fragile dans la mesure où c’est une petite minorité qui contribue en faveur de l’écrasante majorité, alors que celle-ci profite des investissements dans le domaine de la sécurité, de l’éducation, de la santé, des infrastructures, entre autres. Ils bénéficient aussi des investissements publics sans pour autant y participer.

Toujours dans ses récriminations, le Directeur général des impôts et domaines , précise qu’en plus des 85000 contribuables, il faut allonger dans la liste, les 145000 agents fonctionnaires et les 300.000 salariés du secteur privé dont les retenues sont effectuées à la source. Cela fait un total qui se situe entre 500.000 à 600.000 cotisants, soit 8% de la population active du Sénégal, qui tourne autour de 6 millions de personnes sur 17millions de Sénégalais.

Si l’on se fie à ses déclarations, c’est 8% de la population active qui entretient le reste des Sénégalais. Selon M. Niass, pour pallier à ce dysfonctionnement, la solution est à portée de main. Pour une meilleure mobilisation des ressources , il faut pousser tout le monde à cotiser afin d’avoir une équipe fiscale beaucoup plus importante.

L’observateur