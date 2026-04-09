FIARA 2026 : La DER/FJ déploie l’artillerie lourde pour la souveraineté alimentaire

En visite au CICES ce jeudi 9 avril, la Déléguée générale Dr Aïssatou Mbodji a transformé la journée spéciale dédiée à la DER/FJ en une véritable tribune pour l’agroécologie. Entre visite de stands et annonces stratégiques, l’institution confirme son rôle de pivot dans la transformation du monde rural.

Le pavillon du CICES a pris des airs de ferme du futur ce jeudi. Pour sa journée d’honneur à la FIARA 2026, la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) n’est pas venue les mains vides. Accueillie par une haie d’honneur d’entrepreneurs enthousiastes, le Dr Aïssatou Mbodji a pris le pouls d’un secteur en pleine mutation.

Le satisfecit des « champions » de la DER

Parmi les 25 exposants sélectionnés pour cette édition, le constat est unanime : l’accompagnement de la DER/FJ a brisé le plafond de verre financier. « Ce n’est plus seulement du crédit, c’est du renforcement de capacités et de la valorisation de solutions locales », confie un jeune exploitant. Pour la Déléguée générale, ces entrepreneurs sont les sentinelles d’une croissance endogène qui ne demande qu’à être amplifiée.

L’agroécologie comme bouclier climatique

Le point d’orgue de cette journée a été le panel de haut niveau sur la souveraineté alimentaire. Face aux experts du ministère de l’Environnement et de l’ANCAR, la DER/FJ a martelé sa conviction : le salut de l’agriculture sénégalaise passera par l’agroécologie.

C’est dans cette optique que le programme « Bay Sa Waar ci Senegaal » a été présenté. Véritable rupture technologique, ce projet prévoit le déploiement de 3 000 fermes intégrées et connectées. L’objectif est double : sécuriser les revenus des producteurs et offrir une réponse structurelle aux dérèglements climatiques qui frappent de plein fouet le Sahel.

Un cap politique affirmé

En clôture de cette journée, Dr Aïssatou Mbodji a réaffirmé l’alignement de son institution sur les priorités nationales. « Nous avons pris une avance stratégique sur la résilience climatique », s’est-elle réjouie.

Pour la DER/FJ, la FIARA 2026 n’est pas qu’une simple vitrine commerciale, c’est le laboratoire d’un Sénégal qui a décidé de produire ce qu’il consomme, en s’appuyant sur l’énergie de sa jeunesse et de ses femmes.