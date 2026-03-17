Le Sénégal a décliné les offres prestigieuses de l’Argentine et de l’Espagne pour un match amical prévu le 31 mars, préférant honorer son engagement auprès de la Gambie. « Les Argentins, champions du monde en titre, voulaient venir au Sénégal défier les Lions au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio le 31 mars prochain, tandis que l’Espagne, championne d’Europe, envoyait une invitation pour une rencontre au Stade de France », confie SourceA.

Selon les informations recueillies à l’issue de la réunion du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (Comex), tenue ce lundi, cette même logique a conduit le président du football sénégalais, Abdoulaye Fall, à ne pas donner suite à l’offre espagnole.

L’instance privilégie ainsi la diplomatie de bon voisinage : « Pour des raisons de loyauté et de diplomatie, l’instance sénégalaise, à travers la voix de son président, a jugé nécessaire de maintenir le match face aux Scorpions de la Gambie. Le Sénégal et la Gambie entretiennent des relations diplomatiques et amicales qui remontent à longtemps. Deux pays qui partagent presque la même histoire et les mêmes cultures. Pour Abdoulaye Fall, il est essentiel de préserver cette cohésion », conclut la même source.