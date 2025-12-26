Le Sénégal réadapte ses lois nationales pour une souveraineté culturelle

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé, ce vendredi, que les femmes portant le voile peuvent être enrôlées pour l’obtention de la carte nationale d’identité biométrique CEDEAO sans être contraintes de se décoiffer.

Dans un communiqué, le ministère indique que « des instructions ont été données aux opérateurs pour enrôler les femmes porteuses de voile sans exiger d’elles qu’elles se décoiffent », à la suite d’incidents signalés dans certains centres d’enrôlement.

Les autorités précisent que « l’enrôlement peut se faire dès que le visage est assez dégagé, sans avoir besoin de découvrir les oreilles », rappelant que seules les exigences liées à l’identification biométrique doivent prévaloir.

Par cette clarification, le ministère de l’Intérieur entend harmoniser les pratiques dans les centres d’enrôlement et prévenir toute interprétation abusive des procédures administratives.