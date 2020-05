Fatick : 25 personnes contacts mises en quarantaine

Vingt-cinq personnes parmi les proches et membres de la famille de l’homme testé positif au Covid-19 dans la commune de Diakhao ont été mises en quarantaine, a appris l’Aps du gouverneur de la région de Fatick, Seynabou Guèye. Selon L’As, cette mesure a été prise pour leur assurer un suivi médical et une prise en charge psychosociale, a dit Mme Guèye. Elles sont actuellement en isolement dans un réceptif hôtelier réquisitionné pour toute la durée du suivi sanitaire et psychosocial.

D’après le journal, des prélèvements seront régulièrement effectués au cours des quatorze jours que va durer leur mise en quarantaine, pour vérifier s’ils ont contracté la maladie. Seynabou Guèye appelle toute personne non encore identifiée, mais qui est entrée en contact avec le malade, à se signaler pour que soient prises toutes les dispositions nécessaires à son examen médical.

Elle assure que les recherches et investigations pour remonter tous les itinéraires du patient et détecter d’autres cas contacts dans la commune de Diakhao se poursuivent. Par ailleurs, elle informe que plusieurs voyageurs arrivés dans la région de Fatick sans autorisation spéciale délivrée par les autorités administratives pour les transports interrégionaux ont été appréhendés par les forces de l’ordre et placés en isolement dans un réceptif hôtelier de la capitale régionale.