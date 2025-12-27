Faire de la Casamance une industrie et un hub sous-régional (Par Charles FAYE)

La récente tournée (20 au 25 décembre 2025) du Président Bassirou Diomaye Faye en Casamance confirme un fort intérêt stratégique qui, à notre sens, devrait intégrer l’implantation d’industries pharmaceutiques, et agroalimentaires, de services pour en faire un hub vert tourné vers l’écotourisme, l’agro-industrie et les services logistiques.

La nécessité d’une stratégie réaliste, d’un plan d’investissements séquencé et de mise en valeur structurée des atouts du territoire sonne telle une urgence si tant et il raisonne dans choix que la Casamance présente tous les atouts pour un développement économique intégré.

Un potentiel agricole et agro-industriel à valoriser

Située dans une zone agroécologique très fertile, produisant qui plus est une grande part des mangues, noix de cajou, riz, fruits et légumes du Sénégal, ainsi qu’un important réseau d’eau douce, la Casamance n’attend que des investissements dans le cadre de la transformation, mais encore de la distribution qui reste l’une des grandes incohérences de la région.

Certes, le gouvernement a déjà consolidé le projet d’un Agropole Sud, un pôle agro-industriel structurant visant à industrialiser la transformation des produits agricoles, à réduire les exportations de matières premières et à créer des emplois locaux, mais comme le fait savoir un texte sur Meta, le transport fluvio-maritime nécessite des investissements pour le dragage.

L’Agence nationale des affaires maritimes (ANAM) parle d’un investissement de 42,9 milliards FCFA.

L’État devra cependant encourager des initiatives privées pour chercher à valoriser ces ressources par la transformation locale et des chaînes de valeur intégrées.

Une grosse campagne de communication pour ne pas dire une grande opération de charme sans précèdent envers les investisseurs nationaux et étrangers doit être fait pour qu’il se réalise sur place des jus, conserves, fruits transformés, etc.

C’est dire quelles sont les opportunités qui s’offrent aux investisseurs nationaux et internationaux (International Monetary Fund) pour la création d’industries agroalimentaires locales intégrant la transformation des produits à savoir les fruits, le riz, les noix de cajou, les produits halieutiques pour le marché national voir sous-régional.

Encore une fois ne dit-on pas que qui exporte sa matière première importe le chômage ?

Par ailleurs, l’installation d’une usine pharmaceutique nous semble importante, même si la région ne dispose pas encore de capacités pharmaceutiques importantes.

Selon des spécialistes, l’agriculture locale peut devenir une base pour des matières premières plantes médicinales, huiles essentielles, extraits naturels en lien avec une production de médicaments traditionnels ou compléments.

Le potentiel existant, l’implantation d’une usine pharmaceutique assurerait la transformation de plantes médicinales locales ; la production de médicaments essentiels pour les marchés sénégalais et de la sous-région notamment la Gambie et la Guinée-Bissau sans oublier des partenariats avec des universités et instituts de recherche.

Pour ce faire, l’État devra assurer dans un ce sens un appui public-privé solide, sans oublier une certification internationale GMP (Bonnes pratiques de fabrication) et formation locale spécialisée.

Développer un hub de services et logistique régionale

Du fait de sa position géographique dont sa frontière avec la Guinée-Bissau et sa proximité avec la Gambie et de la signature enfin du projet Jambaar SA qui donnera une nouvelle vie au port de Ziguinchor, sans oublier le projet d’un nouveau port en eaux profondes à Nikine, la Casamance peut jouer un rôle de porte d’entrée logistique vers l’Afrique de l’Ouest.

L’optimisation de tels projets nécessité par contre des investissements pour le dragage, une intelligence maritime pour la réduction des coûts de transport une logistique compétitive.

Mais encore la création d’hubs numériques pour les services liés au commerce régional ; enfin la formation et des centres de services partagés pour les PME et industries.

La région possédant des mangroves, forêts, plages paradisiaques avec le Cap Skirring, Kafountine, une réserve ornithologique sans oublier une diversité culturelle, elle présente des atouts majeurs pour un écotourisme haut de gamme et durable qui ne demande qu’une volonté d’aller au-delà du balnéaire classique.

L’écotourisme casamançais devra être celui du tourisme rural et communautaire, des circuits nature, ornithologie, mangrove, ferias culturelles y invitent ; enfin avec une infrastructure d’accueil adaptée aux standards internationaux.

La Casamance ne peut pas être la zone la plus fertile du Sénégal, avoir le port de Ziguinchor qui a une ouverture maritime, être frontaliere avec la Guinee Bissau et la Gambie soit des frontières terrestres et fluviales, avoir des écosystèmes uniques avec ses mangroves, iles et forets, avoir une possibilité certaine d’un retour progressif de la stabilité secrétaire, un Premier ministre Ousmane Sonko fils aimé et de son terroir, pour rater son désenclavement et son décollage.

Ce dont elle a besoin, c’est d’une grande ambition se reposant sur un plan de développement intégré solidement structuré, des modalités intelligentes et digitalisées, des Partenariats-Public-Privé, des partenariats régionaux, des renforcements des capacités locales, des certifications et normes.

Charles FAYE