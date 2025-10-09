Face-à-face à Montréal – Sa Thiès promet un « duel explosif » contre Modou Lô

Le lutteur Sa Thiès et le roi des arènes, Modou Lô, se retrouveront pour leur premier face-à-face le 18 octobre prochain à Montréal, au Canada. Cette rencontre se tiendra en prélude à leur combat royal, prévu pour avril 2026, dans le cadre du Festival International de la Lutte Sénégalaise.

L’événement aura lieu au centre Pierre-Charbonneau, un cadre choisi pour cette confrontation très attendue par les amateurs de lutte. Selon les informations rapportées par le site Kawtef, le frère de Balla Gaye 2 se montre particulièrement confiant à l’approche de ce rendez-vous.

Pour Sa Thiès, fils de Double Less, il s’agira de son premier combat pour le titre de roi des arènes. En prévision de cette première confrontation verbale avec son adversaire, il a d’ores et déjà annoncé la couleur, promettant un « duel explosif » aux spectateurs et passionnés de la discipline.