Extradition de Madiambal Diagne : Ce que cache vraiment l’arrêt de la Cour de Versailles

La décision était attendue, scrutée, presque redoutée. Le 3 mars 2026, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a rendu son avis dans l’affaire Madiambal Diagne, journaliste et homme d’affaires visé par une demande d’extradition vers le Sénégal pour des faits présumés de détournement de fonds publics, blanchiment et association de malfaiteurs. La justice française a rendu une décision favorable à l’État du Sénégal, mais sous conditions strictes.

Retour sur un dossier politico-judiciaire

Tout a commencé au Pool judiciaire financier (PJF). Le procureur de la République financier s’intéresse au programme public de modernisation des infrastructures judiciaires, évalué à 250 milliards de FCFA. Le parquet financier ordonne une enquête sur l’enchevêtrement contractuel, impliquant la société française Ellipse Projects et une structure sénégalaise, la SCI Pharaon, détenue par Madiambal Diagne et sa famille. Ceci a été révélé par la CENTIF, suspectant des flux financiers « atypiques et opaques », des rémunérations jugées disproportionnées, et des retraits massifs en espèces. Le tout dans un contexte où Madiambal Diagne est présenté comme un intermédiaire clé entre les autorités sénégalaises et les partenaires privés. Convoqué à la Division des investigations criminelles (Dic) pour une enquête, il a pris la fuite. Lorsque le mandat d’arrêt international a été délivré en septembre 2025, il est déjà en France. Il y est interpellé en octobre, puis placé sous contrôle judiciaire. Depuis, il conteste fermement son extradition, évoquant des raisons politiques.

Devant la juridiction française, les conseils du journaliste démontrent que la procédure sénégalaise est entachée d’irrégularités et qu’elle dissimule une logique politique. Me William Bourdon dénonce une « instrumentalisation de la justice » dans un contexte de recomposition politique au Sénégal. Ils invoquent la proximité supposée de leur client avec l’ancien président Macky Sall, ses prises de position critiques vis-à-vis du pouvoir actuel, ainsi que des poursuites visant certains de ses proches. À cela s’ajoutent des arguments plus techniques, à savoir l’imprécision des faits reprochés, l’incertitude sur les textes applicables, l’irrégularité dans la transmission de la demande d’extradition, ou encore le risque de violation des droits fondamentaux.

Le parquet général, lui, soutient la régularité de la procédure et plaide pour un avis favorable à l’extradition, après un complément d’information demandé par la cour.

La Cour tranche…

Dans un arrêt, la chambre de l’instruction écarte les arguments de la défense. Sur la forme, elle estime que la demande d’extradition respecte les exigences de la convention franco-sénégalaise de 1974. Les documents essentiels (mandat d’arrêt, demande officielle, transmission par les autorités compétentes) ont bien été produits.

Sur le fond, les juges considèrent que les faits sont suffisamment caractérisés dans la nature des infractions, le rôle présumé de Diagne dans le montage financier, la période des faits (2020-2023), et l’ancrage géographique à Dakar. La cour valide également le principe de double incrimination, les faits étant punissables tant en droit sénégalais qu’en droit français.

L’argument politique rejeté

C’était l’un des points centraux du dossier. Mais pour la cour, les accusations relèvent du droit commun et ne présentent pas de caractère politique. Les magistrats estiment que les éléments avancés (articles de presse, contexte politique, poursuites visant d’autres acteurs) ne suffisent pas à démontrer une instrumentalisation judiciaire. Ils rappellent que la gravité des faits allégués (détournement de fonds publics) suffit à justifier les poursuites indépendamment de toute considération politique.

La défense évoquait un risque de procès

inéquitable, de détention arbitraire ou de traitements dégradants, s’appuyant notamment sur des rapports d’ONG et d’organismes internationaux. La cour adopte une approche plus institutionnelle. Elle souligne les garanties offertes par le système judiciaire sénégalais comme l’indépendance constitutionnelle des magistrats, les droits de la défense, la possibilité de recours, l’encadrement de la détention provisoire. La cour note également que des alternatives à la détention existent et sont effectivement appliquées, y compris à des proches de l’intéressé. En l’absence de risque personnel démontré, elle écarte toute violation caractérisée des droits fondamentaux.

Une limite majeure à la prescription

C’est là que la décision prend toute sa subtilité. Si la cour valide toute la demande d’extradition, elle en restreint le périmètre en raison de la prescription partielle de certains faits. Selon l’arrêt, les faits d’association de malfaiteurs et de blanchiment ne sont retenus que pour la période postérieure au 27 août 2022. Les faits d’escroquerie sur des deniers publics, soumis à un délai de prescription plus long, restent poursuivables sur l’ensemble de la période 2020-2023.