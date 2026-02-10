Extraction de Toumba Diakité á Kaloum : Des tirs nourris près de la prison centrale de Conakry, un blindé des forces spéciales déployé

Des tirs sporadiques ont été entendus dans la matinée du mardi 10 février 2026 à Kaloum, provoquant une vive inquiétude au sein des populations. Selon des informations recueillies auprès de plusieurs témoins, ces incidents seraient liés à l’extraction de Toumba Diakité, détenu de la Maison centrale, entraînant un important dispositif sécuritaire et une paralysie partielle de la circulation, notamment aux alentours du pont du 8 Novembre.

Un premier témoin, qui a requis l’anonymat, raconte les faits tels qu’il les a vécus sur le terrain.

“C’est vers 9 heures à 10 heures que nous avons appris qu’il y avait des coups de feu dans les rues marchandes, au niveau de la sûreté. Nous avons entendu des tirs et, depuis ce moment, la situation est devenue confuse. Actuellement, tout est bloqué’’, témoigne-t-il.

Un autre témoin, également sous couvert d’anonymat, confirme le blocage total au niveau de l’un des principaux points d’accès à Kaloum.

Selon ce dernier, des rumeurs font état de l’extraction d’un détenu bien connu. ‘’ J’ai entendu dire qu’il s’agirait du commandant Toumba Diakité, qui aurait été extrait de la Maison centrale. Mais pour le moment, il n’y a aucune confirmation officielle’’, précise-t-il.

Jusqu’au moment où nous mettions cet article en ligne, aucune communication officielle n’avait encore été faite par les autorités compétentes pour clarifier les circonstances exactes de ces tirs ni les raisons précises du renforcement