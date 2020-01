Exclusion de l’Apr: La cinglante riposte de Moustapha Diakhaté

Moustapha Diakhaté se considère toujours comme membre de l’Alliance pour la République, malgré son exclusion, ce mardi, par la commission de discipline du parti au pouvoir. Sur sa page Facebook, l’ex président du Groupe parlementaire Bby apporte la réplique et fait des précisions. Voici l’intégralité de son poste.

« Contrairement aux allégations mensongères, la ridicule décision de l’illégale «Commission de discipline » est nulle et de nul effet pour les raisons suivantes :

1. En matière disciplinaire, il n’existe pas dans les Statuts et Règlement intérieur de l’APR une instance dénommée Commission de discipline.

2. En vertu des Articles 21 des Statuts et 26 du Règlement intérieur du Parti« les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Président du Parti, sur proposition du Secrétariat national.. »

3. Au regard de l’illégalité de l’instance qui a pris la décision, j’informe les militants, sympathisants, adhérents des partis membres du Réseau libéral africain et de l’Internationale libérale que je suis et demeure un militant de l’Alliance pour la République.

4. Par conséquent, je poursuis, avec celles et ceux qui le souhaitent, la mise place de « Mànkoo taxawu sunu Apr » aux seules fins de régénérer le parti, le sortir définitivement de sa situation de masse informe, foire d’empoigne, querelles de personnes, luttes des places, déliquescence des structures, organisations, instances et de l’obsolète centralisme démocratique, du fonctionnement vertical qui n’acceptent pas l’expression des divergences et désaccords internes.

5. Dans cet ordre d’idée, je donne rendez-vous demain jeudi 23 janvier 2020 à 11 heures aux membres, sympathisants du Parti et compatriotes sénégalais pour plus d’informations sur le mouvement Mànkoo taxawu sunu Apr »