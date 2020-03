Considéré comme la pièce maîtresse de l’affaire Diop Iseg, l’acte de naissance de Djeynaba Baldé est au cœur des enjeux. Et de lui dépend l’avenir immédiat du directeur général de l’Iseg qui compte, en prouvant la majorité de Djeyna, se défaire des conséquences du délit de détournement de mineure. Et de viols répétés.

Si pour la plaignante comme pour son avocat, Me Clédor Ciré Ly, « Djeynaba Baldé est mineure et est née le 20 février 2003« , pour les conseils de Mamadou Diop, « la fille a plus de 20 ans. » De ce fait, s’il parvient à prouver la majorité de Djeyna, Mamadou Diop pourrait voir tomber la principale accusation qui a motivé sa garde à vue; à savoir le détournement de mineure et les viols répétés ayant entraîné une grossesse. Et, il peut, ainsi espérer poursuivre les « gamins vengeurs » des délits de diffusion de données personnelles, séquestration et chantage.

Dans l’attente de la présentation hypothétique de cet âge au dessus de la majorité, Kewoulo a, en exclusivité, mis la main sur l’acte de naissance de Djeynaba Baldé. A en croire des informations obtenues par le reporter de Kewoulo sur place, « c’est en 2011 que la naissance de Djeynaba Baldé a été déclarée« , au tribunal régional de la capitale du Fouladou. Aussi, au cours de cette enquête menée par Kewoulo, nous avons mis la main sur l’un des rares clichés de la vie d’avant Sen Petit Gaallé de Djeynaba Baldé. Sur cette photo inédite, elle était en compagnie de ses parents. Et n’aurait juste que 5 ans, en 2008.