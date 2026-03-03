C’est une bombe sociale qui est en téléchargement à l’aéroport Blaise Diagne de Diass. Selon des informations exclusives obtenues par Kéwoulo, ce sont des dizaines de petits emplois obtenus dans le cadre des RSE que l’Aibd avait signés avec les autochtones qui risquent d’être perdus. Pendant ce temps, il a recruté des dizaines de militants.

Si, légalement, rien qui n’empêche l’Aibd de se débarrasser de ses nombreux saisonniers bénéficiant, pour la plupart, de CDD arrivés à terme, sur le plan de la légitimité tout s’oppose au départ de ces personnels recrutés sur place et qui occupent, pour la plupart, de petits boulots de femmes de ménage, de chauffeurs et de gardiens. S’il avait opté garder ces employés jusqu’à la fin de leur contrat CDD de deux ans, c’est le mode de d’embauche de sa cinquantaine de recrues qui fait polémique à l’Aibd. “Il avait demandé aux Directeurs exécutifs d’identifier le personnel non essentiel pour le faire partir. Mais, ces derniers ont refusé de faire ce boulot parce qu’ils savaient qu’il allait les faire remplacer par les siens.” Ont fait savoir des voix favorables à Cheikh Bamba Dièye. Pour notre part, nous avons relancé, a plusieurs reprises, le DG de l’Aibd pour qu’il se prononce sur le sujet. Mais, il n’a jamais eu la courtoisie de répondre à nos messages.

Avant lui, les différents DG avaient fait des recrutements irréfléchis basés uniquement sur le clientélisme politique. Et, alors qu’on a demandé un changement profond théorisé par les nouvelles autorités voila qu’il fausse le schéma. Fleuron des agences gouvernementales, l’Aibd a, depuis bientôt deux ans, cessé de faire rêver les cadres du secteur de l’aéronautique, même ceux qui y sont depuis très longtemps. Et si tout le monde reconnait que la gestion gabégique et clientéliste du précèdent gouvernement y est pour beaucoup, force est de reconnaitre que le management de Cheikh Bamba Dièye a fini par plomber la boite. Aujourd’hui, le personnel de l’Aibd a perdu jusqu’à son assurance maladie. “On paie de notre poche pour nous soigner”, ont fait savoir des sources internes.

A l’origine de ces difficultés, auxquelles la boite fait face, se trouve une gestion solitaire voire clanique des affaires de la boite mais aussi et surtout le recrutement non nécessaire de plusieurs jeunes, embauchés par le nouveau Directeur général pour caser sa clientèle politique. “Il a recruté plusieurs dizaines de jeunes tous acquis à sa cause et qui ont bénéficié d’un CDI, alors même que le Premier ministre avait ordonné la mise en place d’un plan social de licenciement, pour motif économique.’ Ont soufflé à Kéwoulo des sources aéroportuaires. Et cette situation aura des conséquences pour la future équipe qui viendra après lui. S’il n’y avait que cette incohérence dans la gestion de Cheikh Tidiane Dièye, il y en aurait déjà trop. Et, ces actes qualifiés de “manque de vision” par des cadres de la boite ont poussé certains orthodoxes de la bonne gestion à claquer la porte: Cheikh Guèye, le directeur en charge des finances est parti voir ailleurs. Idem pour Mactar Diouf du pôle marchés.

Aussi incompréhensible que cela puisse paraitre, les sources de Kéwoulo ont fait savoir que les équipes de transfert qui ont permis de partir de l’aéroport de Yoff vers celui de Diass sont toutes mises à l’écart, sans aucune explication. Pendant ce temps, les différents chantiers hérités de l’ancien régimes sont toujours inopérationnels malgré les nombreux délais avancés par Cheikh Bamba Dièye. A Ziguinchor, les rendez-vous manqués ne se comptent plus et les populations obligées de faire la navette avec l’aéroport de Cap Skirring rouspètent toujours. Contacté par nos soins, Fodé Diop, l’architecte que tous ont pointé du doigt dans le retard de la livraison du chantier a préféré nous renvoyer à l’Aibd et à son patron. Agé de 60 ans depuis novembre dernier, l’ancien maire de Saint-Louis joue sa dernière cartouche avec l’Aibd. La question est de savoir dans quel état laissera-t-il cette boite.