C’est en 2023 que le projet de la réalisation de la suite de l’autoroute Dakar-Saint-Louis a démarré. Et pour réaliser cet important projet, des entreprises qui avaient besoin de matières premières, notamment de la latérite, avaient jeté leur dévolu sur la zone de Tivaouane dont le matière est bien appréciée. Et c’est tout naturellement que ces entreprises, Arezki, CSE etc. se sont rapprochées du maire de la commune, M. Lazare Thiaw, pour consulter ses administrés et faire les dues diligences.

Conscient du gain qu’il pouvait tirer de cette juteuse affaire, le maire de Pambal est allé voir les propriétaires terriens pour leur dire que «c’est l’État qui avait besoin de leurs terres.» Loin de cette affirmation, des sources proches de la famille du maire ont fait savoir à Kéwoulo que «l’autorité administrative de la zone a fait savoir qu’’elle n’avait jamais été ni informé ni mêlé à cette opération gérée directement entre les entreprises, le maire et les populations.»

« Il avait discuté avec les promoteurs pour leur vendre le site au prix de 4 millions de F CFA de l’hectare. Et ces derniers, après avoir versé les montants, devaient venir extraire le latérite dans leurs champs». Après avoir conclu son marché avec les entreprises, «il est venu dire aux propriétaires que c’est l’État était prêt à ne payer que 3 millions de F CFA l’hectare.» Ont fait savoir les responsables du collectif mis en place lorsque les villageois ont découvert, deux années plus tard, qu’ils avaient été floués par leur édile. Pourtant, Lazare Thiaw aurait pu faire une bonne affaire s’il s’était contenté du million de F CFA qu’il a récupéré de chaque hectare cédé. Mais, l’attrait de l’argent facile finira par le perdre.

Alors que les propriétaires attendaient leur paie, ils ont appris que le maire avait reçu 70 millions de F CFA dès 2023. À charge, pour lui, de payer les ayants droit. Et, en 2024, il avait encore reçu la somme de 30 millions de F CFA des mêmes entreprises. Pour ces 30 hectares pour lesquels il a reçu 120 millions de F CFA non versés aux propriétaires terriens, l’affaire a été ébruitée et l’information a circulé au grès des appels téléphoniques. Si certains ont affirmé n’avoir rien reçu, d’autres propriétaires terriens avaient aussi été contactés avec la même offre. Mais, il n’a reçu que 3 millions 600.000 F CFA sur les 3 hectares. Pour sa part, Mansour Mbaye dont le site a été identifié sous le nom de «Samba Mbaye» avait donné 4 hectares et s’attendait à 12 millions. Les villages concernés sont Dougnane, Mbeuciane et Mbaréglou-Ogo, dans le département de Tivaouane, arrondissement de Pambal.

Le maire de Pambal était un militant du PUR. Et, c’est sous cette bannière qu’il a été élu par les populations, en 2023. Mais, une fois élu, il a rejoint les verdoyantes prairies beiges et marron où l’argent coulait à flots. Avant d’arriver à cette interpellation, le Pool judiciaire financier, qui avait reçu une dénonciation anonyme, a ordonné à la brigade de recherche de Thiès d’ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. C’est d’abord le responsable de la GCE, l’entreprise chargée de la construction de cette portion de l’autoroute Dakar Saint-Louis qui a été auditionné.

Ensuite, ce sont les chefs des trois villages suivis des propriétaires terriens avant que les enquêteurs ne reçoivent «Monsieur le maire.» Mis face aux incohérences de ses explications et mis devant les déclarations des autres acteurs, M. Lazare Thiaw n’avait de choix que d’accepter son sort. Après avoir rendu compte au Pool judiciaire financier et requis ses orientations, c’est aujourd’hui que les gendarmes de la brigade de recherches de Thiès sont venus le chercher. L’enseignant en philosophie du lycée de Pambal a été conduit ce matin au parquet du Pool financier de Dakar. Interpellé par nos soins, des membres de la famille du maire ont fait savoir que «ce qui est reproché au maire c’est d’avoir participé à une opération d’extraction dans laquelle les autorités administratives -le sous-préfet notamment- n’étaient pas au courant.»