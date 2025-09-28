Exclusif : Madiambal Diagne victime de cambriolage

C’est une exclusivité kewoulo. selon des informations á notre disposition un cambriolage s’est déroulé aujourd’hui dans l’un des domiciles du journaliste et administrateur du groupe avenir communication

Selon des sources proches de la famille du fugitif un ou des individus se seraient introduit dans la maison de l’une des épouses de Madiambal Diagne, où des biens ont été volé et ses même sources ont fait savoir que sont des bisous qui ont été volé, chose surprenante, la maison est pourtant gardée par des vigiles et ses derniers l’auraient rien vu.

Informés de cette situation les gendarmes de la brigade de la foire se sont déployés sur les lieux pour faire un constat d’usage et ouvrir une enquête

Des demain se sera un défilé des vigiles qui risque s’affairer devant les enquêteurs de la brigade de foire