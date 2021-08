C’est une Exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, Mme Yacine Sène et son employée, Mama Ndiaye Cissé, sont dans les liens de la détention. Elles ont été arrêtées par la sûreté Urbaine de Dakar et conduites directement au parquet qui les a mise à la disposition de l’administration pénitentiaire.

A en croire des sources judiciaires de Kéwoulo, “dans l’attente de leur placement sous mandat de dépôt, elles ont été logées au pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec.” Et cette mesure extraordinaire, leur famille ne la comprend pas. Dans une procédure ordinaire, les personnes arrêtées font l’objet de conduite vers le parquet du tribunal de Dakar. C’est là-bas que après leur face à face avec le procureur, ils sont conduit en détention. Le pavillon spécial est une unité réservée à l’administration pénitentiaire qui y conduit et interne ses détenus malades.

Si personne ne comprend, pour le moment, le choix du pavillon spécial pour accueillir les deux responsables de la crèche “La Cigogne bleue“, tout le Sénégal se souvient du drame qui est lié au nom de ce centre d’accueil des enfants. Pour rappel, c’est dans ce centre que le 30 novembre 2020, un bébé de 10 mois est décédé des complications d’une suffocation. Et son père, Magor Dia, qui pense que son enfant est décédé des suites de “négligences” et de “violences” exercées par un personnel non formé, a décidé de porter le combat pour la mémoire de son fils.

Et “pour que d’autres familles ne subissent le même chagrin” que lui et sa femme ont connu. Et à force de pousser des portes, Magor Dia a obtenu à faire entendre Mme Yacine Sène, la directrice comme sa cousine et employée, Mama Ndiaye Cissé, par les policiers. Et à la suite de leur audition par le commissariat de Dieupeul, les deux dames ont été remises en liberté et le dossier transmis au parquet. Ensuite, le parquet a requis les services d’un juge d’instruction qui a ouvert une information judiciaire. Cette arrestation effectuée aujourd’hui par la Sureté urbaine est la suite donnée par le paquet à cette affaire de la crèche “La Cigogne Bleue.”