C’est une exclusivité Kéwoulo. A en croire des informations très sensibles obtenues par le premier journal d’investigation du Sénégal, la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar doit se prononcer sur une affaire d’escroquerie de grands brigands à col blanc. Et cette saisine de la chambre d’accusation est l’œuvre d’un mauritanien, El’hadji Mouhamadou Koymil Fall, l’un des acquéreurs de ces terrains volés, et qui compte sur la justice pour légaliser le recel.

“Des receleurs qui interpellent la justice pour légaliser le bien volé qu’ils ont acheté”, c’est cette demande surréaliste faite à la justice sénégalaise que les Sénégalais vont devoir faire entendre échos ce mardi 27 juillet. A l’origine de cette demande ubuesque qu’il va falloir marquer dans les annales des incongruités de la notion même de justice au Sénégal se trouve un mauritanien du nom de Mouhamadou Koymil Fall. Ce dernier, comme des dizaines de citoyens aurait acquis une parcelle sur le titre foncier 15. 206 NGA. Ce terrain en question est la propriété de la famille de Cheikh Mouhamadou Ndir, un Sénégalais établi au Canada. Absent du territoire national, Cheikh Ndir avait confié les démarches de régularisation de leur bien à son jeune frère, Mouhamed Amar Ndir. Ce dernier va malheureusement décéder quelques temps avant la sortie du bail en question. Et Serigne Moussa Diop qui, en sa qualité de receveur des Domaines de Ngor Almadies, avait suivi toute la procédure entamée par Mouhamed Amar Ndir est allé jusqu’à instruire un de ses collègues à aller discuter avec le bénéficiaire du bail.

Et à signer une promesse de vente des parcelles. C’est à dire que des fonctionnaires de l’administration ont décidé de se transformer en courtiers pour acheter les parcelles issues d’un futur morcellement et à les vendre plus chers aux Sénégalais désireux d’acquérir des parcelles à Ouest Foire. Avec le décès de Mouhamed Amar Ndir, Serigne Moussa Diop a cru avoir trouvé une occasion en or pour faire main basse sur le titre foncier TF 15. 206 NGA. “Il a cherché deux noms fictifs qu’il a associé à celui de Cheikh Ndir, Ala Mbengue et Ndiama Mbengue et a demandé et obtenu un bail pour ces trois personnes. La réalité, c’est que il voulait récupérer le tout.” A fait savoir une source à la DIGD. Manque de chance pour lui, un de ses collègues a cherché et obtenu les coordonnées de Cheikh Ndir au Canada et l’a informé. Ce denier, après de longues négociations pour reprendre son bien, a décidé de porter plainte devant le juge d’instruction avec constitution de partie civile.

Avant que Cheikh Ndir ne réagisse, Sérigne Moussa Diop avait déjà procédé au morcellement du titre en question et a fait établir des baux au nom de ses clients. “Au total, ce sont 34 parcelles qui ont été attribuées. D’autres parlent de 38. Et ces terrains ont été cédés à plusieurs dizaines de millions l’unité.” A fait savoir Cheikh Ndir. Après avoir convoqué Serigne Moussa Diop, le juge d’instruction -Makha Barry du 7eme cabinet- qui a compris qu’il fait face à une escroquerie de hauts cadres des impôts et Domaines, a décidé de le mettre en examen. Et ordonné des mesures conservatoires sur les parcelles spoliées en demandant à tout le monde d’arrêter de construire, de vendre ou de toucher aux parcelles en question. Faisant partie des acquéreurs de ces parcelles en question, Mouhamadou Koymil Fall ne compte pas se soumettre aux injonctions du juge d’instruction. C’est pourquoi il a saisi la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar. Pour casser cette décision et pouvoir jouir de ces parcelles volées à la famille Ndir.