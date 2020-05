L’icone de la lutte contre la violence policière, en France, est revenue de loin. Après des années de lutte militante, au cours desquelles des milliers de personnes l’ont accompagné pour la dignité et la justice pour Adama, l’aînée de la fratrie Traoré a cette fois-ci, mené seule le combat de sa vie. Pendant plusieurs semaines, seule et entourée que de médecins, elle s’est battue âprement pour vaincre le Covid-19. Pour Kewoulo, elle est revenue sur cette expérience de vie. Mais, aussi, sur le combat de sa vie, pour que la justice soit rendue à Adama Traoré.

Considérée comme « une acharnée », « une entêtée », « une teigneuse » qui ne lâche jamais l’affaire, Assa Traoré est, aujourd’hui, le symbole de la lutte contre la violence policière en France. Comme Rosa Park dans la lutte pour l’émancipation des noirs aux Usa, cette mère de famille rangée est sortie de l’anonymat lorsque en 2016 son frère Adama Traoré a été tué -c’est le mot- par des gendarmes français, lors d’un banal contrôle d’identité. Engagée, depuis le 19 juillet 2016 et l’assassinat de son frère Adama, dans un bras de fer à l’usure avec le gouvernement français, Assa Traoré est sortie vainqueur d’un autre combat. Celui de la vie. Cette fois-ci, loin des ses camarades et sans ses milliers de « sœurs et frères » du comité « Justice pour Adama« . Atteinte par le virus du Covid-19, elle a passé des semaines sur les lits d’un hôpital parisien pour s’accrocher à la vie.

Interpellée sur la possibilité que sa contamination puisse être liée à son altercation filmée avec des policiers de Beaumont Sur Oise, lors de l’élection municipale de mars dernier, Assa Traoré croit que « c’est fort possible« ; tout en se refusant d’être affirmative. Si elle ne sait comment ni où elle a chopé ce virus qui tue des milliers de personnes à travers le monde, Assa Traoré reconnait, toutefois, s’être retrouvée dans une position de non-respect des gestes barrières: Le 15 mars dernier, alors que le virus est présent sur le territoire français, l’aînée des Traoré s’était présentée à la mairie de Beaumont sur Oise où elle était venue s’acquitter de son devoir civique. Mais, alors qu’elle était venue voter, des policiers municipaux, qui l’ont toujours vue comme une empêcheuse de tourner en rond, se sont opposés à son entrée dans le bâtiment. « Je leur ai dit que j’avais le droit d’être dans ce lieu public. Et, c’est vrai que il n’y avait pas de distance entre nous avant que je ne sorte ma caméra et commence à filmer« , a avancé Assa Traoré.

Sur des images partagées sur les réseaux sociaux, elle a été aperçue presque au corps à corps avec les policiers de sa ville natale. Et deux semaines après ce regrettable événement, « cette petite femme noire » qui hante le sommeil de tous les policiers racistes de France et de Navarre s’est réveillée avec un corps fébrile, de la toux et des fièvres allant jusqu’à 40°. Contrairement à ce qu’elle avait toujours cru -que ce virus ne pouvait pas l’atteindre- Assa Traoré s’est rendue compte de sa fébrilité et de sa vulnérabilité face à ce virus. Et, à partir de ce moment, a commencé pour elle un autre combat: celui de la vie. Traitée par des médecins formidables, Assa Traoré aimerait que l’on retienne qu’elle a été honorée d’avoir été entre les mains de personnes très humaines. Très professionnels.

Aussi, Assa Traoré aimerait, à travers son expérience, que les populations africaines se rendent compte de la réalité de cette maladie qui a emporté tant d’icônes de la fierté noire: Aurlus Mabélé, Manu Dibango et Pape Diouf ne se sont jamais relevés de cette maladie. Si elle a survécu au covid-19, Assa Traoré aimerait, aussi, que les populations fassent doublement attention du fait du manque de moyens sanitaires dans nos pays. Et comprennent, aussi, que même soigné, on ne se débarrasse pas si facilement des séquelles de cette maladies. « Lorsque l’on guérit de cette maladie, il y a beaucoup de séquelles derrière. On a des douleurs, des compressions thoraciques, on a du mal à respirer et souvent après la maladie on rechute. Donc, il faut faire attention à ne pas choper ce virus. » A conseillé Assa Traoré.