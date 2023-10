Etudes Supérieurs : L’UCAD, l’IRD et l’AUF mettent en place un réseau pour valoriser la médecine traditionnelle au Sénégal

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) s’associent pour organiser les premières Assises internationales des Médecines traditionnelles ce mercredi.

« On constate que dans le monde entier 80% de la population mondiale utilisent la médecine traditionnelle », a affirmé professeur Aminata Niang Diène, vice-rectrice de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Qui explique que le but de la mise en place du « réseau vise à valoriser les recherches, approfondir les connaissances et les savoirs traditionnels.

Mme Diene assure que l’Université Cheikh Anta Diop est très engagée pour la réussite du réseau en construction et prend toutes ses responsabilités.

« L’UCAD est une pionnière dans ce domaine. Depuis la naissance de la faculté de Médecine, il y a des formations mises en place qui permettent à la fois d’enseigner la médecine traditionnelle et de renforcer la capacité des personnels qui sont en charge de cette question au niveau nationale et international », dit-elle.

Celle qui a en charge la Pédagogie et la Recherche affirme que le réseau permet de promouvoir les médecines traditionnelles en Afrique et dans le monde entier.