Enquête sur les “gordjiguènes” : les autorités resserrent l’étau aux frontières

Le dossier s’alourdit et prend des proportions judiciaires et sanitaires inédites. L’enquête visant l’animateur Pape Cheikh Diallo et l’artiste Djiby Dramé s’est élargie au fil des auditions et des perquisitions, jusqu’à placer, selon L’Observateur, 17 personnes entre les mains de la justice.

Les poursuites engagées portent notamment sur l’association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux, la transmission volontaire du VIH/Sida, la mise en danger de la vie d’autrui ainsi que la complicité de trafic de drogue.

La dernière onde de choc reste l’interpellation, mardi, du journaliste de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Birame Bigué Ndiaye. D’après le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm), l’enquête est loin d’avoir livré tous ses secrets. Citant des sources proches du dossier, le journal affirme que plusieurs personnes soupçonnées d’implication tenteraient de quitter le territoire pour échapper aux poursuites.

Face à ce risque, les autorités envisageraient un renforcement immédiat des contrôles aux points de sortie du pays, notamment dans les aéroports et aux frontières terrestres. Certaines personnalités seraient déjà considérées comme activement recherchées.

Sur le plan sanitaire, la situation suscite également une vive inquiétude. Les tests de dépistage réalisés indiquent que 12 personnes ont été déclarées séropositives, contre 4 séronégatives, tandis que le résultat du dernier suspect interpellé reste attendu. Toujours selon la même source, plusieurs mis en cause auraient reconnu avoir entretenu des rapports non protégés en ayant connaissance de leur statut sérologique, un élément susceptible de peser lourdement dans la suite de la procédure judiciaire.