Enquête fonds COVID: Découvrez la forte somme déjà récupérée par l’État

Dans le cadre des enquêtes sur la gestion des 1 000 milliards de francs CFA destinés à la lutte contre la Covid-19, plus de 5 milliards de francs CFA ont déjà été recouvrés, selon le procureur de la République, Ibrahima Ndoye.

Le 17 avril dernier, ce dernier annonçait que 258,4 millions de francs CFA avaient été consignés. Depuis, ce montant a considérablement augmenté grâce aux investigations menées par la Division des investigations criminelles (DIC) et aux procédures ouvertes par plusieurs cabinets d’instruction, selon les informations du journal Libération.

La même source rappelle que les juges des 1er, 2e, 3e et 5e cabinets ont été saisis dans des dossiers visant aussi bien des fonctionnaires que des prestataires privés, poursuivis pour détournement de deniers publics et complicité de faux et usage de faux. Si la majorité des personnes mises en cause ont échappé à la détention provisoire – grâce à l’application de l’article 140 du Code de procédure pénale, qui autorise la consignation judiciaire – trois individus, à savoir Ndèye Maguette Loum, Bamba Amar et Moustapha Diop, ont toutefois été placés sous mandat de dépôt.

Les résultats sont significatifs : le 1er cabinet a permis de récupérer 2,7 milliards de francs CFA, tandis que le 2e cabinet a recouvré plus de 1,2 milliard, en plus d’un terrain estimé à 26 millions de francs CFA, précise Libération. Tous les fonds saisis sont versés dans les comptes de l’Office national de recouvrement des avoirs criminels (Onrac), domiciliés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).