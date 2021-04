Emplois des jeunes : Macky annonce 450 milliards, un Conseil présidentiel le 22 avril et l’instauration d’un guichet Pôle Emploi dans chaque département

Le chef de l’Etat a décidé de mettre les bouchées double pour séduire la jeunesse sénégalaise très en colère. Dans son adresse à la Nation de ce 3 avril 2021, le président de la République a annoncé de fortes mesures à mettre en œuvre dans les prochains jours comme le décaissement des 450 milliards (dont 150 milliards cette année) pour le financement de projets de jeunes et de création d’emplois. Déjà, le recrutement dès le mois de mai de 65 000 jeunes, la tenue d’un Conseil présidentiel qui va inclure les jeunes de toutes les régions, le 22 avril, et surtout la création d’un guichet Pôle-Emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes dans chaque département. Extraits !

« C’est pourquoi, chers jeunes, comme je vous l’avais annoncé dans mon message du 8 mars, j’ai décidé d’une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards de FCFA au moins, sur trois ans, dont 150 milliards pour cette année.

Ces ressources serviront à financer le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio- économique des jeunes qui sera issu du Conseil Présidentiel que je présiderai le jeudi 22 avril.

(…) Le gouvernement tiendra compte de toutes ces contributions dans le cadre de la formulation d’une stratégie cohérente de territorialisation des politiques et de mutualisation des instruments de promotion de l’emploi, de l’entreprenariat et d’insertion des jeunes.

Ces instruments seront renforcées en ressources, de même que dans leur gouvernance et leur processus décisionnel. Par souci d’équité territoriale et de simplification des procédures, un guichet unique sera installé dans chacun de nos 45 Départements.

Dénommé Pôle-Emploi et Entreprenariat pour les Jeunes et les Femmes, il servira de cadre d’accueil, de conseil et de financement des porteurs de projets.

La DER/FJ, l’ANPEJ, l’ADPME et le FONGIP entre autres, seront représentés dans chaque guichet unique afin d’apporter aux projets l’expertise, le financement et le suivi nécessaires.

Dans l’immédiat, en soutien à l’emploi et aux ménages, un quota spécial sera réservé au recrutement de 5000 enseignants pour le préscolaire, le primaire, le moyen et le secondaire, y compris les Daaras modernes et l’enseignement arabe.

Je lance un appel au secteur privé à se joindre à cette dynamique nationale. »