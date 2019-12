Emigration clandestine: Trois Sénégalais arrêtés par la police espagnole

Trois Sénégalais qui ont fait voyager clandestinement 87 Africains du Maroc vers Espagne par bateau pneumatique ont été arrêtés par la police espagnole. Cueillis à Motril en Espagne Ces migrants irréguliers ont voyagé de la côte marocaine jusqu’à l’endroit où ils ont été épinglés.

Les passeurs sénégalais, qui avaient procédé à des réparations et manipulations des instruments de guidage tout le long du voyage, auraient demandé à chacun de verser une somme d’argent entre le Maroc et l’Espagne et auraient menacé de mort ceux qui ne se seraient pas exécutés ou qui oseraient dénoncer les faits aux autorités policières espagnoles. Selon les informations du quotidien Les Echos, d’autres personnes font partie du réseau mais pour l’heure ils n’ont pas été identifiées. Les événements se sont produits la semaine dernière, lorsque la police maritime espagnole a repéré, dans la mer d’Alboran, un bateau pneumatique avec 87 personnes d’origine subsaharienne dont 13 femmes qui ont été transférées au port de Motril.