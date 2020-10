Émigration clandestine : Macky Sall prend des mesures

Le phénomène de l’émigration clandestine qui semble reprendre de l’ampleur, préoccupe au plus haut niveau, le président Macky Sall. Dans un communiqué rendu public hier, il a demandé la mutualisation des efforts pour arrêter les nombreux départs à l’émigration.

« Le président de la République a donné des instructions pour mutualiser les efforts et a lancé un appel aux populations à plus de vigilance et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour préserver la vie des jeunes, tentés par l’émigration clandestine », informe le porte-parole du gouvernement dans un communiqué.

Pour rappel, « Entre le 07 et le 25 octobre 2020, cinq pirogues ont été interceptées par la Marine nationale appuyée par la Gardia civile espagnole et des piroguiers sénégalais. Trois cent quatre-vingt-huit (388) personnes ont été secourues. Le 21 octobre, une pirogue a pris feu au large de Dakar, suite à l’explosion du moteur et des fûts de carburant à bord ».

Selon le communiqué du gouvernement, des opérations de surveillance en mer sont en train d’être menées, avec des moyens aériens et navals renforcés et une coordination est assurée en permanence pour prévenir les risques.