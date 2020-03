Emballo sollicite l’aide du Sénégal

En visite à Dakar, le nouveau président Bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, sollicite le soutien du Sénégal notamment du chef de l’État, Macky Sall. « Le Sénégal a même l’obligation d’aider mon pays », a-t-il relevé à sa descente d’avion hier mardi, 10 mars, pour une visite d’amitié. Il en a profité pour évoquer le pacte de stabilité signé avec les différents acteurs politiques de son pays.

« Je viens de former un nouveau gouvernement issu de la majorité, tenant en considération la signature d’un pacte de stabilité (avec les différents acteurs politiques du pays), a annoncé Embalo. Et là, je lance un appel à la communauté internationale à soutenir ce nouveau gouvernement en place de la Guinée Bissau, et appeler aussi tous les Bissau-Guinéens (de la diaspora) à rejoindre le pays parce que c’est nous qui devons le développer. On attend beaucoup de choses du Sénégal, et on sait que le Sénégal, par la grâce de Dieu, a toujours vécu la stabilité politique, et nous, on a passé 20 ans dans l’instabilité politique. Je pense qu’avec la nouvelle administration (bissau-guinéenne), on a beaucoup de choses à apprendre de nos frères sénégalais. On a connu beaucoup de coups d’États, et le Sénégal en souffre ».

Umaro Sissoco Embalo a été accueilli par son homologue sénégalais, Macky Sall, à l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar.