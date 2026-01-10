Élimination du Mali : le domicile du « charlatan » Karamoko Sinayoko attaqué

L’élimination du Mali de la Coupe d’Afrique des nations a provoqué des réactions inattendues à Bamako. Dans le quartier de Lafiabougou, une vive tension a été enregistrée autour du domicile du marabout Karamoko Sinayoko, contraignant les forces de l’ordre à intervenir pour disperser une foule en colère.

Selon plusieurs témoins, un attroupement s’était formé en direction de la résidence du marabout, avant d’être dispersé à coups de gaz lacrymogène. Un important dispositif de sécurité a été mis en place, la maison étant entièrement bouclée par un cordon policier afin d’éviter tout débordement.

Cette situation fait suite à la diffusion massive, sur les réseaux sociaux, d’une vidéo devenue virale dans laquelle Karamoko Sinayoko affirmait que la Coupe d’Afrique des nations était « déjà acquise au Mali ». Dans la même séquence, il évoquait la nécessité de mobiliser d’importants moyens financiers, réclamant jusqu’à 100 milliards de FCFA en échange de ses prétendues connaissances mystiques.

Ces déclarations, accueillies avec ferveur lors de la victoire du Mali face à la Tunisie aux tirs au but, ont ensuite suscité colère et incompréhension après l’élimination des Aigles. De nombreux supporters, estimant avoir été trompés, se sont retournés contre celui qu’ils considéraient jusque-là comme un porte-bonheur.

Les autorités, soucieuses d’éviter une escalade de la violence, ont rapidement sécurisé la zone. Aucun bilan officiel n’a, pour l’heure, été communiqué, mais le calme est progressivement revenu dans le quartier.