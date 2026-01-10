Elimination du Cameroun: Samuel Eto’o explose de colère devant le le président de la CAF

Le Cameroun a été battu 2-0 ce vendredi en quart de finale de la CAN face au Maroc. En tribune VIP aux côtés des autorités marocaines et de la CAF, notamment le président Patrice Motsepe, Samuel Eto’o a piqué une colère suite à une décision arbitrale. Le président de la Fédération camerounaise de football s’est levé de sa chaise pour contester de manière véhémente. Quelqu’un a tenté de le ramener au calme, en vain.

Pour rappel, la soirée d’hier a été marquée par la désignation de l’arbitre mauritanien Dahane Beida à moins de 24h du match, alors qu’un arbitre égyptien avait été annoncé. Ce changement à la dernière minute a fait suite à un recours de la fédération marocaine, contestant la désignation d’un arbitre algérien à la VAR. Le match de Dahane Beida a été scruté ce vendredi, avec quelques décisions contestées par le banc camerounais.