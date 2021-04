Elections locales : Pape Diop attendu dans le Fouta

Dans le cadre des élections locales à venir, le président du parti d’opposition Bokk Guis Guis, Pape Diop va entamer une tournée dans le Fouta, en particulier, dans le département de Podor et dans la région de Matam.

Lui et les membres du Secrétariat exécutif de son parti qui se sont réunis jeudi, ont fait savoir que cette tournée sera aussi étendue à d’autres localités du pays et un calendrier sera bientôt élaboré et communiqué à cet effet.

Ils ont invité les responsables des localités à finaliser les opérations de renouvellement au plus tard le 31 juillet 2021. Pour les locales, le parti pourra les faire sous sa propre bannière ou aller en coalition avec d’autres formations politiques de l’opposition, en fonction des spécificités propres à chaque localité.