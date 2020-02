Effectif carcéral : Près 12 000 détenus dont 320 femmes et 204 mineurs au Sénégal

Le surpeuplement des prisons sénégalaises ne cesse d’accroître. Au nombre de 37 sur toute l’étendue du territoire, elles abritent, à la date du 27 janvier 2020, 11 667 détenus, informe Walf quotidien. Des chiffres obtenus auprès de la Direction de l’administration pénitentiaire.

Parmi les 11 667 personnes, 320 sont des femmes et 204 ne sont pas encore majeurs. On y compte aussi 1 250 étrangers. Les condamnés sont au nombre de 7 033. 4 634 sont détenus provisoirement et 206 longues détentions sont notées.