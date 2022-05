Education: Journée gouvernementale du groupe “Alim School”…

Ce vendredi matin, le groupe Alim School, a eu une journée récréative au sein de la dite établissement. Cette journée riche en couleur était sous la présence effective du ministère de la santé et de l’environnement. La directrice de cette établissement Mme Mbodji à reçu l’équipe de Kewoulo et a partagé avec eux cette belle journée au sein de son établissement.

Ceux ci ont magnifié leur présence en offrant des brosses à dents et des pâtes dentifrices à tous les élèves. Ils ne se sont pas seulement arrêtés à cela, ils ont aussi sur le plan environnemental planté des fleurs dans le jardin qui se trouve à côté de l’école pour égailler et favoriser un épanouissement des élèves de “Alim School” et des riverains.

Le ministère de l’artisanat n’était pas en reste pour la célébration de cette journée. Ils ont offert des décorations et initié plusieurs élèves à confectionner et à faire de la peinture, du pliage, et ainsi ils ont décorer leurs sales de classes avec leurs propres productions.

L’autre facteur essentielle aussi est que, avec le ministère de la culture, ils ont crée une compétition de Scrabble et de jeux de mots pour les enfants. Il faut noter que ces jeux éducatives sont très stimulant et important pour susciter la réflexion et l’intelligence des enfants.

A la suite d’une sensibilisation par rapport à des gestes de solidarité, le ministère de cette tutelle a pu faire des collectes, et il faut noter que les parents d’élèves ont répondu massivement et avec un grand élan de solidarité. Ils ont offert des habits, des denrées alimentaires de l’argent entre autres. Et toute cette récolte va être offerte à un orphelinat qui se trouve au niveau de Kounoune.

Une journée riche en événements et très instructive. Car le groupe “Alim School” a profité de la tribune d’aujourd’hui pour mettre en pratique se que les élèves apprennent en classe pour les préparer à une vie active. Il faut noter que le facteur sécuritaire n’était pas en reste, car les sapeurs pompiers ont aussi marqué leur présence en initiants les élèves aux gestes de premiers secours. Car un accident peut arriver partout, à la maison ou à l’école.