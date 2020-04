Drame à Jaxaay : Un bloc de fer à béton fracasse la tête d’une fille de 20 ans

Oumou Hawa Diallo, 20 ans, a été tuée, accidentellement, lors d’une opération de déchargement de fer à béton.

Le drame a eu lieu, samedi dernier, à la cité Camille Bass de Jaxaay, dans le département de Rufisque.

D’après Les Échos, cinq jeunes, préposés au déchargement, faisaient descendre le fer par bloc de six, huit, voire dix, au sol, ne se souciant point des passants à bord du camion.

Oumou, qui traversait la route, à côté du camion immatriculé TH-6548-G, reçoit un violent tas de fer à béton sur la tête et se retrouve le crâne fracassé.

Elle saigne en abondance de la tête, se débat dans tous les sens et agonise. Elle meurt suite à des blessures crâniennes.

Les manutentionnaires (M. Guèye, M. Babou, M. Sané, S. Sané et M. Ndiaye) ont été tous arrêtés et déférés au parquet pour homicide involontaire.