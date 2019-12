« Dr Babacar Diop tabassé et blessé à Rebeuss » : Le Saes annonce une plainte

Le Saes est dans tous ses états après « l’agression de Dr Babacar Diop par les gardes pénitentiaires de Rebeuss ». Et, cette affaire ne restera pas impunie.



Selon Les Echos, le Saes va déposer une plainte contre « les gardes pénitentiaires tortionnaires pour que justice soit faite ». Le professeur de philosophie à l’Ucad rencontre ses avocats, aujourd’hui, pour « engager des poursuites judiciaires contre ses bourreaux ».

«On m’a insulté. J’ai été brutalisé. On m’a dit de regagner ma cellule et tout s’est enchaîné. Le garde s’est tourné vers moi, il m’a parlé en raillant, avec arrogance», a expliqué Dr Babacar Diop, qui dit souffrir d’atroces douleurs à la poitrine et au genou, à ses collègues professeurs.