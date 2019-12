Dr Babacar Diop : « Je reconnais les 4 gardes qui ont agressé, l’un d’entre eux m’a insulté de mère »

Babacar Diop a été victime d’ une agression à la prison de Rebeuss. Selon ses dires, il été attaqué et torturé par des gardes pénitentiaires quelques heures avant sa libération. Des agresseurs que le Professeur de philosophie à l’UCAD dit clairement connaître et pouvoir identifier.

« Je connais leurs noms et je les ai bien identifiés. Tout est parti quand un des gardes a voulu m’intimider. Il m’a insulté de mère, j’ai répliqué, il m’a frappé et je lui rendu les coups. C’est ainsi que les autres gardes sont venus et ils étaient quatre à me passer à tabac. C’est vers 10 heures 30 minutes et manifestement, la consigne était d’éviter, à tout prix que je sorte de la prison avec toute mon intégrité physique », confie-t-il, interrogé par le quotidien L’Observateur.

Après la bastonnade, le leader des Forces démocratique du Sénégal renseigne que ses agresseurs ont tenté d’acheter son silence. . « Ils ont tout fait pour tenter d’acheter mon silence. Et après mon agression, ils ont appelé des médias pour que je fasse une déclaration afin de rassurer le peuple que je me porte très bien pour apaiser ainsi la tension. Mais c’était me méconnaître et c’est l’instant que j’attendais. Malheureusement ça a foiré », ajoute-t-il. Et d’ajouter : « Mes avocats, le Saes, mes partisans et tous ceux qui ont soutenu se concertent sur ce problème. Et dès que le médecin me libérer, je vais porter plainte contre mes agresseurs », fait-t-il savoir.