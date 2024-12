DPG, Zahra Iyan Thiam: » je suis désormais convaincue que le Gouvernement n’agira pas »

Ousmane Sonko a présenté ce matin sa Déclaration de Politique Générale (DPG) une étape clé de son mandat, au cours de laquelle il a dévoilé les grandes lignes de son plan de rupture inscrit dans le programme ambitieux Sénégal 2050. Ce programme vise à repositionner le pays sur les plans économique, social et environnemental à long terme, en mettant l’accent sur des réformes structurelles.

Cependant, cette intervention n’a pas fait l’unanimité. Zahra Iyane Thiam, n’a pas tardé à critiquer la prestation du Premier ministre, qualifiant son discours de décévant. Elle a également promis de revenir prochainement avec des arguments détaillés pour appuyer son analyse et expliquer les lacunes qu’elle y a relevées.

Le post!

#declarationpolitiquegeneraledupm Finalement, le PM #senegal avait raison de refuser de présenter sa DPG et de la repousser aussi loin que possible. Après avoir assisté à cette prestation décevante devant la représentation parlementaire, je suis désormais convaincue que le Gouvernement n’agira pas. Nous resterons immobiles, sans faire un pas vers la Vision 2050, qui ne restera qu’un document sans impact concret. Au bout du compte, nous resterons sur la ligne de départ pour les cinq prochaines années. Rassurez-vous, je reviendrai en détail sur cette juxtaposition souvent contradictoire et incohérente des plans d’activités des ministères, amalgamés pour former une DPG sans direction claire. Au final @PR_Diomaye nous n’avons toujours pas de cap précis, alors que ce moment, aurait dû symboliser une véritable rupture et marquer la fin du système actuel au profit d’un antisystème que vous aviez promis au peuple. 2024, quelle année pour le Sénégal !#zahraiyane #Ngirsenegal #Akzit