Doudou Sané entendu par la Fsl fait son mea culpa et…

Convoqué par la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), Doudou Sané s’est expliqué sur la présence de versets du Coran inscrits sur son “nguimb” lors de son dernier combat. Interrogé par Record, il a plaidé la bonne foi, affirmant sans détour : « J’ignorais que c’était le Coran ».

Le lutteur a précisé la teneur de son échange avec l’instance dirigeante : « La FSL m’a demandé si je savais que c’était du Coran. J’ai répondu que non. Je ne savais pas que c’était des versets du Coran. […] Il faut préciser que je n’ai pas appris le Coran. Ainsi, je pensais que c’était des écrits ayant pour but de me protéger, tout simplement. »

Désireux de lever tout soupçon de provocation, Doudou Sané a fermement rejeté toute intention de porter atteinte à sa foi : « En tant que musulman, je ne ternirai jamais consciemment l’image de la religion. » Il a également reconnu son manque de maîtrise du règlement, expliquant qu’il ne « savait pas non plus que le règlement interdisait une telle pratique ». S’il savait que les photos des marabouts étaient proscrites, il ignorait que l’interdiction s’étendait aux écrits sacrés : « Je savais que les photos des marabouts étaient interdites dans l’arène. Mais pas les écrits coraniques. Je le mettais tout juste dans le cadre mystique. »

Profondément marqué par l’indignation soulevée sur les réseaux sociaux, le lutteur a conclu son intervention sur une note de regret. Affirmant avoir tiré les leçons de cette mésaventure, l’interlocuteur du quotidien sportif a tenu à rassurer ses supporters et la communauté religieuse en déclarant : « Désormais, je ne le referai plus ». Cette audition lui a permis, selon ses dires, de prendre conscience de la gravité d’une pratique qu’il affirme avoir adoptée uniquement par méconnaissance.