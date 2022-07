Don du Président de la République: L’AIBD étrenne sa grande mosquée

DON DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

L’AIBD étrenne sa grande mosqué

Doudou Ka, Directeur Général de l’Aéroport international, Blaise Diagne a inauguré vendredi la Grande mosquée de l’Aibd au nom du chef de l’Etat, Macky Sall. Edifice religieux flambant neuf offert par le président de la République, ce joyau va permettre aux travailleurs de la plateforme aéroportuaire ainsi qu’aux usagers d’effectuer la prière du vendredi de manière plus confortable. « Je suis honoré de représenter le Chef de l’Etat à cette inauguration. Le président a construit cette mosquée pour toute la plateforme aéroportuaire. Cette mosquée va permettre à tous les musulmans travaillant dans la plateforme ou de passage à l’aéroport d’accomplir la prière du vendredi », a déclaré Doudou Ka. « Cette mosquée est un patrimoine important pour Aibd. J’étais en campagne électorale, mais j’ai tout suspendu pour prendre part à l’ouverture de ce lieu de culte », a ajouté Doudou Ka juste après la prière qui a était dirigé par l’Imam Moussa Niang de Tivaouane.

Le passager qui utiliseront ce lieu de culte garderont une bonne image du Sénégal, selon Doudou Ka. « Un aéroport est la porte d’entrée d’un pays. Quand on parle d’expérience voyageur, le président de la République, dans son projet de hub aérien est en train de nous accompagner pour qu’elle soit inoubliable. Cette mosquée est pour tous les musulmans du monde», a dit Doudou Ka.

A côté de la mosquée, Macky Sall a fait construire une morgue pour permettre aux personnes qui reçoivent des corps de parents décédés à l’étranger de faire sur place la toilette funéraire et la prière mortuaire, selon Doudou Ka.

L’Imam Moussa Niang a formulé des prières pour la paix au Sénégal. Il a aussi prié pour le donateur. Les fidèles interrogés ne cachent pas également leur satisfaction.

