Diplomatie : le Chef de l’État Diomaye Faye quitte Dakar pour la 80ᵉ session de l’ONU

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin en direction de New York afin de prendre part à la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Ce rendez-vous diplomatique majeur constitue l’occasion pour le Chef de l’État de représenter le Sénégal au plus haut niveau et de réaffirmer la place du continent africain dans les débats mondiaux.

Selon la Présidence, le déplacement du Chef de l’État s’inscrit dans un agenda international particulièrement dense. « Le Président portera la voix du Sénégal et défendra une vision d’une Afrique prospère et souveraine au cœur des grands débats mondiaux », a-t-on indiqué.

Le départ du Chef de l’État a eu lieu ce matin à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, où il a été accompagné et salué par plusieurs autorités civiles et militaires. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, était également présent pour témoigner de son soutien au Président avant ce déplacement stratégique.

La participation du Sénégal à cette session de l’Assemblée générale de l’ONU s’annonce comme un temps fort de la diplomatie nationale, avec des interventions attendues sur des enjeux cruciaux tels que la gouvernance mondiale, la paix et la sécurité internationales, mais aussi la réforme des institutions multilatérales