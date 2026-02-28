Diomaye face aux élus : « La candidature de Sonko ne m’engage pas »

L’honorable député Abdou Ahad Ndiaye est revenu sur les coulisses du grand « ndogou » organisé ce vendredi au Palais, auquel plusieurs élus locaux ont pris part. À la suite de cette rencontre cordiale, des échos ont commencé à circuler.

D’après lui, le président s’est prononcé sur l’élection présidentielle de 2029, en réponse aux nombreuses interpellations. Bassirou Diomaye Faye aurait ainsi déclaré : « La candidature de Sonko ne m’engage pas et le moment n’est pas venu d’en parler », rapporte le député Abdou Ahad Ndiaye.