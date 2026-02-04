« Diomaye est aujourd’hui l’ami intime de Macron », selon Serigne Mbacké Ndiaye

L’ancien ministre libéral Serigne Mbacké Ndiaye a livré une lecture critique des relations entre le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, notamment sur la question de l’orientation politique et diplomatique du régime.

Abordant le rapport entre les deux têtes de l’exécutif, il s’est voulu catégorique. « Ousmane Sonko est resté Pastef. Il incarne le projet et les principes du parti-État. Et ce n’est pas le cas de Bassirou Diomaye Faye », a-t-il affirmé, ce mercredi, dans l’émission “L’invité d’infos matin” sur la Tfm.

Selon lui, le Chef de l’État sénégalais aurait opéré un virage notable dans ses relations internationales, en particulier avec la France. « Le Président Bassirou Diomaye Faye est aujourd’hui l’ami intime de Macron. Absolument ! », a-t-il insisté, avant de relayer une anecdote personnelle.

« J’ai un ami français, qui n’est pas n’importe qui, qui m’a taquiné en me disant : vous avez perdu Diomaye depuis que Macron l’a pris par les épaules en sortant de l’Élysée», a-t-il raconté à nos confrères de la Tfm.

Pour le responsable politique, cette proximité se refléterait dans les actes du Chef de l’État. « Dans ses actes, il est en train de défendre les positions de la France », a-t-il soutenu.

Poursuivant son analyse, Serigne Mbacké Ndiaye estime que Bassirou Diomaye Faye serait désormais sous l’influence de certains dirigeants africains proches de Paris.

« Maintenant, ce sont Alassane Ouattara et Denis Sassou Nguesso qui coachent Diomaye », a-t-il déclaré, rappelant que ces derniers sont, selon lui, « les représentants de la France en Afrique ».