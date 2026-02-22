Diogo : Incendie à l’usine GCO, le personnel évacué et les secours mobilisés

Un incendie s’est déclaré en début d’après-midi ce dimanche à l’usine Grande Côte Opérations (GCO), située à Diogo, dans le département de Tivaouane.

Le bilan actuel ne fait état d’aucun décès ni de blessé à déplorer. Dès le déclenchement du feu, les procédures d’urgence ont été activées : évacuation immédiate de l’ensemble du personnel de l’usine, instauration d’un périmètre de sécurité rigoureux pour protéger les abords du site.

Les causes exactes de l’incident n’ont pas encore été déterminées.

L’usine de Diogo par GCO est un complexe industriel majeur situé dans le département de Tivaouane.

Sa mission principale est l’exploitation et la séparation du zircon, un minéral utilisé notamment dans la céramique et les technologies de pointe.