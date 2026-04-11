Diocèse de Kolda : Mgr Joseph Francis Badji ordonné, ce samedi

Monseigneur Joseph Francis Badji évêque coadjuteur du diocèse de Kolda nommé le 10 janvier 2026, va être être ordonné ce samedi. La messe de l’ordination épiscopale de l’évêque coadjuteur est prévue au collège Saint Benoît au niveau de la commune de Kolda.

Le nouvel évêque va être consacré par trois évêques, suivant le rite d’ordination. Cette consécration va marquer l’entrée de Mgr Badji dans le collège épiscopal universel.

Les évêques consécrateurs, il s’agit de Mgr André Guèye Archevêque métropolitain de Dakar, célébrant principal, chef de la province ecclésiastique à laquelle appartient le diocèse de Kolda. Mgr André Guèye choisi pour présider la cérémonie d’ordination, va imposer les mains en premier au nouvel évêque. C’est à lui que revient la charge de proclamer la prière consécratoire et de remettre à Mgr Badji les insignes de sa nouvelle charge.

Il y a aussi Mgr Jean-Pierre Bassène, Évêque de Kolda, Co-consécrateur.

Ordonné premier évêque de Kolda le 29 avril 2000, Mgr Jean-Pierre Bassène a gouverné ce diocèse pendant vingt-six ans. C’est lui qui a bâti l’Église locale à partir des six paroisses d’origine, porté le synode de 2019 à 2022 et accompagné la croissance jusqu’à quinze paroisses actuelles. Sa présence comme co-consécrateur est théologiquement parlante : il transmet, par l’imposition des mains, une charge pastorale portée depuis les commencements. Il partage avec Mgr Badji le même diocèse d’incardination, le même clergé de Ziguinchor.

Et enfin Mgr Waldemar Stanislaw Sommertag Nonce apostolique au Sénégal, Co-consécrateur représentant du Saint-Siège au Sénégal, Mgr Waldemar Stanislaw Sommertag est la voix par laquelle le pape Léon XIV s’est exprimé au Sénégal. C’est lui qui a rendu publique, le 10 janvier 2026, la nomination de Mgr Badji. Sa participation comme co-consécrateur matérialise le lien de communion entre l’Église de Kolda et le successeur de Pierre. L’ordination n’est pas un événement local. Par la présence du Nonce, c’est l’Église universelle qui pose les mains.

Le choix des consécrateurs porte une signification ecclésiologique et biographique pour Mgr Badji.