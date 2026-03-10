Digitalisation de la gare routière : Le progrès oui, mais pas dans le silence.( Par Boubacar Sankoung TOURE)

Depuis quelque temps, la question de la digitalisation de la gare routière de Ziguinchor est au cœur des discussions. Présenté comme une avancée majeure, ce projet est censé moderniser le secteur du transport et améliorer le fonctionnement de la gare. Sur le principe, personne ne peut être contre le progrès. La modernisation est nécessaire et souhaitable.

Mais une question fondamentale se pose aujourd’hui : peut-on engager l’avenir de toute une filière dans le silence et sans concertation ?

La gare routière n’est pas un simple espace administratif. C’est un lieu de travail, de vie et de survie pour des centaines de personnes : chauffeurs, coxeurs, apprentis, jeunes travailleurs et petits acteurs économiques. Toute décision qui concerne son fonctionnement impacte directement ces femmes et ces hommes qui y gagnent leur vie chaque jour.

C’est pourquoi un projet d’une telle importance ne peut pas être décidé unilatéralement, sans dialogue et sans explications claires.

Face aux nombreuses interrogations soulevées par ce projet de digitalisation, le Comité de veille de la gare routière a pris ses responsabilités. Une lettre officielle a été adressée au président de la gare afin de lui faire part des préoccupations légitimes des acteurs du transport et de solliciter des éclaircissements sur plusieurs points essentiels.

Malheureusement, cette lettre est restée sans réponse jusqu’à ce jour.

Devant ce silence, une autre démarche a été entreprise au près du Préfet, afin que toute la lumière soit faite sur cette situation et qu’un cadre de dialogue puisse être instauré.

Car au-delà des discours et des annonces, plusieurs questions importantes restent encore sans réponse :

•Quel est exactement le contenu du contrat de digitalisation ?

•Quels sont les avantages concrets pour la gare routière et pour les travailleurs du transport ?

•Quelle sera la place des chauffeurs, des coxeurs et des jeunes dans ce nouveau système ?

•Quelle est la durée réelle du contrat et quelles obligations impose-t-il à la gare ?

Ces questions ne relèvent pas de la polémique. Elles relèvent simplement du droit légitime des acteurs à comprendre les décisions qui engagent leur avenir.

Car il faut le rappeler : un partenaire qui propose un projet de digitalisation n’agit jamais sans intérêt. Il arrive avec des calculs, une stratégie et des objectifs bien définis. Cela fait partie de la logique économique.

Mais la responsabilité des dirigeants locaux est de s’assurer que ce partenariat soit réellement bénéfique pour la gare et pour ceux qui en vivent.

Signer un contrat sans débat, sans transparence et sans l’adhésion des principaux acteurs serait une décision lourde de conséquences. D’autant plus que la durée d’un tel engagement pourrait dépasser le mandat de ceux qui le signent aujourd’hui.

Un mandat passe.

Mais les décisions prises aujourd’hui peuvent marquer durablement l’avenir d’une génération entière de travailleurs du transport.

Il ne s’agit donc pas de bloquer le projet ni de refuser le progrès. Il s’agit simplement d’exiger ce qui devrait être une évidence dans toute gestion responsable : la transparence, la concertation et la clarté.

La modernisation ne doit pas être un slogan.

Elle doit être un processus réfléchi, inclusif et partagé.

C’est pourquoi il est aujourd’hui nécessaire d’ouvrir un véritable débat public autour de ce projet de digitalisation. Un débat où chaque acteur pourra comprendre, s’exprimer et contribuer à construire une solution bénéfique pour tous.

Car au final, la vraie modernité ne se mesure pas seulement à la technologie que l’on adopte.

Elle se mesure aussi à la manière dont on respecte les principes de bonne gouvernance, d’écoute et de responsabilité.

Et sur ces principes, aucune gare, aucune institution et aucune autorité ne doit se permettre de rester dans le silence.

Boubacar Sankoung TOURE

Président du Mouvement Wato Sitaa