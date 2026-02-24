Diffamation : le coordonnateur du CIAAS, Omar Dramé, face à la Directrice du CSAR

Le coordonnateur du Collectif Interministériel des Agents de l’Administration Sénégalaise (CIAAS), Omar Dramé sera à la barre. Il est convoqué au Tribunal hors classe de Dakar, ce mercredi 25 février 2026. Cette nouvelle convocation fait suite à deux reports.

Il a été accusé de diffamation par la Directrice du Commissariat à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience (CSAR), Marieme Soda Ndiaye, suite à un communiqué publié en février 2025, dénonçant le licenciement abusif de 10 travailleurs du CSAR, dont huit femmes, tous titulaires d’un contrat à durée indéterminée,

Toutefois, le coordonnateur du CIAAS a rappelé que le contentieux a été réglé à l’amiable au niveau de l’Inspection du Travail, et les droits des travailleurs ont été intégralement versés par la direction générale.

Omar Dramé a réaffirmé le maintien de son action syndicale de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, comme démontré avec les 44 travailleurs licenciés du Ministère des Mines, les employés de la Sonaged et de Nono Crédit de la DER, ainsi que le combat mené pour l’octroi de l’indemnité de logement des 16 000 agents de l’administration. Donc, selon lui, toute tentative de le réduire au silence dans ses fonctions syndicales serait vouée à l’échec.