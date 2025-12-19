Le quartier Abdou Ndiaye est sous le choc. Un individu, aux antécédents de toxicomanie, a été appréhendé par les éléments du poste de police de Diamaguène Sicap Mbao. Il est accusé d’avoir enlevé et séquestré une mineure de 3 ans dans un bâtiment en chantier à des fins de viol.

L’alerte a été donnée par le père de la victime, qui a déposé plainte dès la disparition de son enfant. Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect aurait profité de l’innocence de la fillette, qui jouait devant son domicile vers midi, pour l’aborder. Un témoin oculaire rapporte que l’individu a d’abord attiré l’enfant dans une boutique pour lui offrir des friandises, avant de l’entraîner de force vers un bâtiment en construction.

C’est la vigilance d’un voisin qui a permis d’éviter le pire. Intrigué par le comportement de l’homme, connu pour sa consommation de produits cellulosiques (diluants), le témoin a immédiatement prévenu la mère de la fillette. Ensemble, ils se sont précipités vers le chantier où ils ont été accueillis par les pleurs de l’enfant.

Pris de court par les appels incessants de la mère, le suspect, réputé dangereux, a pris la fuite en sautant par l’une des fenêtres de la bâtisse. La petite victime a été retrouvée à l’intérieur, seule, en état de choc et prise de tremblements.

La réactivité des hommes du commissariat de Diamaguène Sicap Mbao a permis de localiser rapidement le fugitif au cœur du quartier Abdou Ndiaye. Lors de son interpellation, les policiers ont saisi sur lui une bouteille de vodka et un tournevis utilisé comme arme blanche.

Auditionné par les enquêteurs, le mis en cause a tenu des propos totalement incohérents, vraisemblablement sous l’effet de l’alcool ou de substances psychotropes. Il a été placé en garde à vue pour plusieurs chefs d’inculpation graves : enlèvement, séquestration, tentative de viol sur une mineure de moins de 15 ans, détention illégale d’arme blanche et ivresse publique manifeste.

La fillette a été immédiatement prise en charge et conduite dans une structure sanitaire pour subir un examen gynécologique complet afin de déterminer l’étendue des sévices.